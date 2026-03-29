Guido Pini vince il GP degli Stati Uniti della Moto3! Primo successo in carriera per il toscano

La prima volta non si scorda mai! Guido Pini, infatti, si è aggiudicato un meraviglioso Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, nel quale le emozioni non sono mancate, letteralmente fino all’ultimo metro. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) la gara della classe più leggera si è risolta solamente all’ultima curva dopo una battaglia serrata a quattro che ha visto il classe 2008 nativo di Borgo San Lorenzo vincere approfittando del contatto tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone che, fino all’ultimo metro, stavano lottando per il primato.

Lo spagnolo e l’argentino sono andati larghi e hanno spalancato le porte a Guido Pini (Honda Leopard) che ha vinto con un margine di appena 56 millesimi sullo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) mentre completa il podio lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 254 millesimi. Quarta posizione per l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 445 millesimi che va a chiudere il quartetto di testa.

Quinta posizione per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 9.1 secondi, mentre il suo connazionale Adrian Cruces (KTM CIP) accusa addirittura 14.9 secondi, subito davanti al finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a 15.0. Ottavo lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 15.1, quindi nono il nostro Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) a 15.2 mentre completa la top10 il britannico Scott Ogden (KTM CIP) a 15.5. Chiude 17° Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) a 28.0.

Dopo la gara texana la classifica generale della classe più leggera vede al comando sempre di più Maximo Quiles con 65 punti e già 23 punti di vantaggio su Alvaro Carpe, mentre è terzo Valentin Perrone con 38 punti. Quarta posizione per Guido Pini con 36, mentre Marco Morelli è quinto con 32.