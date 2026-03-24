Golf
Golf, Scheffler torna in campo per il Texas Children’s Houston Open. Min Woo Lee difende il titolo
Finita la campagna in Florida, il PGA Tour si sposta in Texas, più precisamente a Houston, per il Texas Children’s Houston Open, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari e 500 punti Fed Ex Cup. Al Memorial Park golf Course a difendere il titolo sarà l’australiano Min Woo Lee, reduce, l’anno scorso, da una vittoria (il suo primo titolo sul tour maggiore) di appena un colpo su Scottie Scheffler e Gary Woodland.
In Texas torneranno molti dei nomi che hanno partecipato al The Players due settimane fa. Tra questi anche Scottie Scheffler, attuale n.1 al mondo ma “solo” 5° nel ranking FedEx, che torna in campo dopo il 22esimo posto nel 5° major. Oltre a Scheffler, in campo in Texas anche i fratelli Hojgaard, Brooks Koepka, Wyndham Clark, Tony Finau, Rickie Fowler e Ben Griffin.
Fondato nel 1946, lo Houston Open è uno dei più importanti tornei in preparazione del The Masters, primo major di stagione che si disputerà dal 9 al 12 aprile come di consueto sui fairway dell’Augusta National in Georgia. A trionfare qui, nel corso degli anni, sono stati Arnold Palmer, Gary Player, David Duval, Vijay Singh, Fred Couples e Phil Mickelson. Non ha mai vinto qui, invece, Tiger Woods.
Nonostante al via dell’evento settimanale ci siano solo due top 10 del World Ranking (Scottie Scheffler e Chris Gotterup), il torneo texano è particolarmente sentito da tutto l’ambiente golfistico. Presente anche Shane Lowry, attualmente n.32 del mondo, Sam Burns (33°), Kurt Kitayama (35°) e Marco Penge (36°).