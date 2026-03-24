Golf, Scheffler torna in campo per il Texas Children’s Houston Open. Min Woo Lee difende il titolo

Finita la campagna in Florida, il PGA Tour si sposta in Texas, più precisamente a Houston, per il Texas Children’s Houston Open, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari e 500 punti Fed Ex Cup. Al Memorial Park golf Course a difendere il titolo sarà l’australiano Min Woo Lee, reduce, l’anno scorso, da una vittoria (il suo primo titolo sul tour maggiore) di appena un colpo su Scottie Scheffler e Gary Woodland.

In Texas torneranno molti dei nomi che hanno partecipato al The Players due settimane fa. Tra questi anche Scottie Scheffler, attuale n.1 al mondo ma “solo” 5° nel ranking FedEx, che torna in campo dopo il 22esimo posto nel 5° major. Oltre a Scheffler, in campo in Texas anche i fratelli Hojgaard, Brooks Koepka, Wyndham Clark, Tony Finau, Rickie Fowler e Ben Griffin.

Fondato nel 1946, lo Houston Open è uno dei più importanti tornei in preparazione del The Masters, primo major di stagione che si disputerà dal 9 al 12 aprile come di consueto sui fairway dell’Augusta National in Georgia. A trionfare qui, nel corso degli anni, sono stati Arnold Palmer, Gary Player, David Duval, Vijay Singh, Fred Couples e Phil Mickelson. Non ha mai vinto qui, invece, Tiger Woods.

Nonostante al via dell’evento settimanale ci siano solo due top 10 del World Ranking (Scottie Scheffler e Chris Gotterup), il torneo texano è particolarmente sentito da tutto l’ambiente golfistico. Presente anche Shane Lowry, attualmente n.32 del mondo, Sam Burns (33°), Kurt Kitayama (35°) e Marco Penge (36°).