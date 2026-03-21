Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitori

In archivio il secondo giro del Valspar Championship a Palm Harbor. Il PGA Tour sta facendo tappa all’Innisbrook Resort and Golf Club, e più precisamente sul Copperhead Course. Ed è qui che il sudcoreano Sungjae Im sta provando a mettere insieme una performance di livello, anche se il suo secondo giro, pur mantenendolo leader in -9, non è come il primo. Dopo il 64 delle 18 buche iniziali, infatti, arriva un 69 che corrisponde a -2 e che fa riavvicinare tutti gli inseguitori.

Tra questi, quello con più vigore è David Lipsky, che con il suo -6 recupera 15 posti e sale al secondo posto da solo con lo score totale di -8, che gli permette di precedere l’accoppiata formata da Doug Ghim e dal sorprendente Chandler Blanchet: per loro due terza posizione a -7, con l’uno oggi a -4 e l’altro a -5.

Un vero e proprio “blocco inglese” caratterizza il gruppo dei quinti a -5: ne fanno parte, oltre all’USA Alex Smalley, anche Marco Penge, Matt Fitzpatrick e Jordan Smith, ed è interessante notare come i giri dei quattro citati siano tutti, sempre, 69 oppure 68. O viceversa.

Molto ampio il gruppo dei decimi, che comprende innanzitutto Danny Walker, che risale di 90 posti con il -7 odierno e si porta a -4. Con lui ci sono Gary Woodland, Jacob Bridgeman, Tony Finau, Brooks Koepka e il canadese Corey Conners. Occhio di riguardo per Koepka, che dal ritorno sul PGA Tour ha già ottenuto un nono posto al Cognizant Classic e un tredicesimo al Players.Tra i tagli eccellenti Viktor Hovland (e gli altri norvegesi), Matt Kuchar e Aaron Rai.