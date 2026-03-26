Golf: De Leo parte bene all’Hero Indian Open. Schott guida dopo il primo giro

Comincia l’Hero Indian Open al DLF G&CC di New Delhi. E, dopo il primo giro, a prendersi la vetta è Freddy Schott. Il tedesco, già vincitore in Bahrain quest’anno, conferma il suo ottimo inizio di anno andando a prendersi la vetta con lo score di -6 frutto di otto birdie e due bogey. Attualmente Schott, classe 2001 di Dusseldorf, è numero 200 del mondo e 3 di Germania.

Alle sue spalle lo spagnolo Eugenio Chacarra, altro protagonista dell’inizio di anno, a -5, così come lo è l’inglese Dan Bradbury, terzo da solo a -4 e in proiezione quarto nella Race to Dubai. Nel gruppo dei quarti, poi, c’è un po’ d’Italia, rappresentata da Gregorio De Leo. Per lui -3 che lo porta accanto allo scozzese Calum Hill, al francese Martin Couvra e al danese Niklas Norgaard. E anche la soddisfazione di un eagle alla buca 8 (o meglio la sua 17, essendo partito dalla 10).

Nel gruppo degli ottavi si rivede con piacere il thailandese Kiradech Aphibarnrat, che condivide lo score di -2 con gli inglesi James Morrison, Alex Fitzpatrick e Matthew Jordan, gli spagnoli Jorge Campillo e Quim Vidal, gli scozzesi Grant Forrest ed Ewen Ferguson e l’americano Davis Bryant.

Discrete indicazioni per gli italiani anche oltre la top ten. Pari con il par, in una giornata non al 100% facile, Francesco Molinari e Matteo Manassero, che si trovano al 32° posto. 57° a +2 Edoardo Molinari assieme a Stefano Mazzoli, mentre finisce parecchio male il giro di Filippo Celli, 98° a +5. Giornata davvero no anche per Francesco Laporta, che gira in +6 al 113° posto: tanto in difficoltà quest’anno non lo si era mai visto.