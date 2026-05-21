Golf, Lombard detta il passo al Soudal Open. Tanti gli italiani sotto par

La prima giornata del Soudal Open è volta, ormai, al termine. Il torneo, che si disputa a fasi alterne dal 1910, anno della sua fondazione come Belgian Open, vede in prima posizione dopo 18 buche il sudafricano Zander Lombard, protagonista di un giro in -8 con 9 birdie e un solo bogey.

Il 31enne, che non ha mai vinto sul tour maggiore, è inseguito, a stretto giro, dal danese Jacob Skov Olesen e il sudafricano Richard Sterne, entrambi a pari merito a -7 in T2. Ancora una volta pericoloso, però, anche il francese Tom Vaillant. Il 24enne, anche lui “ancora” a secco sul Dp World Tour, ha incominciato bene sui fairway del Rinkven International GC di Anversa con un positivo -6 che gli vale la 4ª piazza in solitaria.

Vaillant ha giá collezionato, su appena 5 tornei disputati, una top 10 (al Volvo China Open posizionandosi 6º). Chiude la top 5 11 giocatori appaiati a -5 tra cui figura Gregorio De Leo. L’azzurro, uno dei tanti italiani impegnati questa settimana in Belgio, ha portato in club house uno score composto da 3 birdie e un eagle senza nessun bogey.

Continua il bel periodo di forma anche per Yurav Premlall, sudafricano autore di una bella vittoria al Catalunya Championship. Attualmente, dopo il primo giro, il 22enne è in T16 a -4 insieme a diversi altri golfisti tra cui figurano anche nomi quali Romaine Langasque, Calum Hill e Casey Jarvis.

Il resto della compagine azzurra si ritrova leggermente indietro ma non per questo fuori sia dal taglio che da un potenziale posizionamento nelle parti alte della classifica. Matteo Manassero Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli e Renato Paratore sono appaiati a -2 in T50 mentre Francesco Laporta è dietro appena di un colpo (a -1) in T72 insieme a Filippo Celli.

Il campo, per ora, ha giocato facile. Sono 98 per l’esattezza i giocatori che sono riusciti a girare sotto par con 19 giocatori, invece, in par. per domani le condizioni atmosferiche attese parlano di sole e temperature perfette per giocare quindi gli score saranno nuovamente bassi.