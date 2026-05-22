Golf, Vaillant raggiunge Lombard in vetta al Soudal Open dopo 36 buche. Paratore migliore tra gli italiani

Venerdì di passione quello appena conclusosi sui fairway del Rinkven International Golf Club di Anversa, campo sul quale si sta disputando il Soudal Open. Zander Lombard, dopo essere partito da primo in classifica dopo le prime 18 buche, è riuscito a mantenere la leadership nonostante il francese Tom Vaillant lo abbia raggiunto a -13. I due leader, grazie agli score giornalieri rispettivamente di -5 per il sudafricano e di -7 per il transalpino, hanno staccato la seconda posizione di ben 3 colpi già dopo 36 buche.

Dietro, dunque, 5 giocatori appaiati a -10 in T3 tra cui troviamo Jacob Skov Olesen, Ben Schmidt, Richard Sterne, Casey Jarvis e Jorge Campillo. Rincorrono a stretto giro a -9 anche MJ Daffue, Kota Kaneko, Romain Langasque e Andrew Johnston, tutti in T8. Appena fuori dalla top 10 Renato Paratore, ieri fermo a -2 ma oggi arrivato a ricoprire la T12 a -8 grazie ad un ottimo score giornaliero in -6 con 5 birdie, 1 eagle e 1 bogey. Il romano è anche l’unico azzurro in gara ad essere rientrato nella top 20 dopo due giri.

Il resto della compagine azzurra è infatti rimasta leggermente indietro. Gregorio De Leo, dopo un avvio in -5, ha girato oggi in stretto par, score che lo ha relegato in T29. Francesco Laporta, invece, ha migliorato il risultato di ieri (-1) portando in club house un -3 giornaliero che gli vale la T52 a -4 sul totale. Anche Matteo Manassero, dopo un avvio in -2, ha mantenuto bene o male il passo di ieri e si è attestato in T63 a -3 grazie un risultato di -2 nella giornata di oggi.

Rimangono tagliati fuori dal week end, invece, Edoardo Molinari, che oggi ha chiuso in +1 per un totale di -1 (il taglio è a -3), Stefano Mazzoli, fermo in par dopo due score in -2-+2, e Filippo Celli (+1 sul totale).