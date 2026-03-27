Golf: Chacarra prende la testa in India. Quattro italiani passano il taglio

Giro sospeso con diversi giocatori alla buca 14 o alla 15, il che potrebbe cambiare qualcosa sia nelle posizioni di vertice che in zona taglio, ma una certezza è quasi assodata, e cioè la leadership di Eugenio Chacarra: per lo spagnolo -3 di giornata e -8 assoluto per continuare nel suo percorso che lo sta imponendo come giocatore tra quelli di primo piano della stagione attuale. E l’Hero Indian Open, a metà della sua opera, potrebbe essere un altro obiettivo.

Chacarra deve però guardarsi da Casey Jarvis, che a proposito di giocatori in forma ne è l’emblema: spettacolare -8 che gli consente di tornare a -7 nell’assoluto e di andare a un solo colpo dall’iberico. Ancora Sudafrica in terza posizione, con Jarvis seguito da MJ Daffue a -6. A -5 inizia il novero di chi non ha completato il giro: sono quarti il tedesco Freddy Schott (già in club house), il danese Jacob Skov Olesen e l’inglese Alex Fitzpatrick (alla buca 15).

Settima posizione per il francese Ugo Coussaud, solo a -4 e davanti al gruppo degli ottavi che suona tanto come un mix di nomi meno noti e di altri che, invece, di esperienza ne hanno: a -3 ci sono gli scozzesi David Law ed Euan Walker, il neozelandese Nick Voke, l’inglese Matthew Baldwin e lo spagnolo Quim Vidal.

In casa Italia la situazione è ancora in evoluzione. Per il momento, comunque, possiamo già dare per certi i quattro capaci di superare il taglio. Matteo Manassero, Francesco Molinari e Stefano Mazzoli si trovano tutti al 23° posto pari con il par, e se per i primi due la questione è già risolta con l’ingresso in club house, per il terzo c’è ancora da completare una sorta di formalità nella mattina presto indiana di domani, dovendo finire la 15 ed effettuare la 16, la 17 e la 18. Discorso simile per Gregorio De Leo, in giornata no con il +4 odierno, ma che ha ancora cinque buche da chiudere con il 33° posto a +1 che può essere migliorato. Chi non riuscirà a girare nel weekend è invece Francesco Laporta, 86° a +7 e già certo di essere fuori dal taglio. A suo pari Filippo Celli, 110° a +11 (fatali oggi tre doppi bogey e un triplo bogey) ed Edoardo Molinari, 119° a +12 dopo una giornata no da +10.