Golf, Waring parte bene in Texas. Attardati Griffin e Koepka

È partito molto Paul Waring in quel di Houston, dove si sta giocando il Texas Children’s Houston Open. Il britannico, vincitore del Nordea Master nel 2018 e dell’Abu Dhabi HSBC Championship nel 2024, ha chiuso il primo round in -7 ad un colpo di distanza da Gary Woodland e 2 colpi su un gruppetto di golfisti fermo a -5 composto da Tom Hoge, Michael Brennan e Sam Burns.

Nonostante siano 75 i giocatori che hanno girato sotto par nella prima giornata del torneo (dove ci sono in palio 9,6 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup) i risultati non sono, fin qui, troppo bassi, con 69 giocatori che si attestano tra il -4 e il -1. Tra questi anche l’irlandese Shane Lowry (-1 in T59, i fratelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard (-2 in T31), Tony Finau e Rickie Fowler (-3 in T11). Top 10, invece, per Marco Penge, a -4 in T6 insieme a Kurt Kitayama, Matt Wallace, Stephan Jaeger e Zecheng Dou.

Partiti a rilento, invece, Ben Griffin e Brooks Koepka, due dei più attesi questa settimana dopo l’annuncio di ritiro del n.1 al mondo Scottie Scheffler per motivi familiari ancor prima dell’inizio del torneo. Griffin e Koepka hanno chiuso rispettivamente in par e in +5 con l’ex LIV che ha portato in club house uno score con 3 doppi bogey, 2 bogey e 3 birdie.

Domani sarà giornata di tagli sul percorso del Memorial Park quindi la classifica subirà sicuramente ampi stravolgimenti. In questo momento il taglio si stabilizzerebbe intorno a quota -1.