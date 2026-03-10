Golf, arriva il The Players. McIlroy difende il titolo al TPC Sawgrass

E’ ufficialmente la settimana del The Players, la settimana del TPC Sawgrass. Tutti i migliori giocatori si schiereranno, da giovedì 12 a domenica 15, a Pontevedra, in Florida, per la 52esima edizione dell’ambito torneo che mette in palio 25 milioni di dollari di montepremi e 750 punti FedEx Cup. A difendere il titolo sarà Rory McIlroy che qui, l’anno scorso, vinse ai playoff contro J.J. Spaun il suo secondo The Players.

Considerato dal mondo golfistico come il 5° major, l’evento venne fondato nel 1974 e da quel momento venne ospitato, eccetto le prime due edizioni (Atlanta Country Club in Georgia e Colonial Country CLub in Texas) sempre in Florida. Quest’anno, al via, ci saranno tutti i top 10 del world ranking e tutti i top 10 della FedEx Cup List.

McIlroy sembra essersi ripreso dopo il ritiro all’Arnold Palmer Invitational per un fastidio alla schiena mentre Scottie Scheffler arriva all’appuntamento settimanale con una vittoria (al The American Express), un T3, un T4, un T12 e un T24 in 5 partecipazioni. Il n.1 al mondo è alla ricerca del suo 3° titolo in 4 anni al TPC Sawgrass ma troverà, sulla sua strada, anche Brooks Koepka, Justin Thomas (vincitore nel 2020-2021), Adam Scott, Tommy Fleetwood, J.J. Spaun, Collin Morikawa (vincitore dell’AT&T Pebble Beach Pro Am), insieme a Robert MacIntyre e Xander Schauffele.

Il vincitore del The Players otterrà un’esenzione di 5 anni per giocare sul PGA Tour e un invito, valido per 3 anni, per giocare i 4 major. Tra i vari vincitori si annoverano, oltre ai già citati, anche Rickie Fowler nel 2014-2015, Tiger Woods nel 2001 e nel 2013, Sergio Garcia nel 2008, Henrik Stenson nel 2009, Sandy Lyle nel 1987, Fred Couples nell’84 nel ’96 e, ovviamente, anche Jack Nicklaus, vincitore nel ’74 (prima edizione) nel ’76 e nel ’78.