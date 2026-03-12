Van der Poel fa il bis a Martinsicuro, Giulio Pellizzari nuovo leader della Tirreno-Adriatico!

Una tappa percorsa a velocità folli, l’ennesima di una Tirreno-Adriatico spettacolare. A vincere è nuovamente Mathieu van der Poel che trova il bis dopo San Gimignano: altro segnale lanciato verso la Milano-Sanremo da parte del neerlandese della Alpecin-Premier Tech a Martinsicuro, dominando in lungo e in largo. Da sottolineare però un eccezionale Giulio Pellizzari: l’azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe è strepitoso sul traguardo, chiude secondo e va a prendersi la maglia di leader della classifica generale.

Pronti, via ed è partita la fuga di giornata. Undici uomini all’attacco: Ivan Garcia Cortina (Movistar), Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto-Intermarche), Diego Pablo Sevilla (Polti-Visit Malta), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Laurenz Rex (Soudal-Quickstep), Dries De Bondt (Jayco-AlUla) e Mattia Gaffuri (Picnic-PostNL).

A loro si è unito successivamente con un’ottima rimonta anche il francese Rémy Rochas (Groupama – FDJ United). Il plotone ha gestito al meglio la situazione, vista la presenza di uomini pericolosi al comando, e nei pressi di Tortoreto, ad una ventina di chilometri dal traguardo è andato a riprendere tutti gli attaccanti.

Lo strappo di Tortoreto (Badetta) ha fatto la differenza con la Visma | Lease a Bike con un devastante Matteo Jorgenson che ha distrutto il gruppo dei migliori in favore di Wout van Aert. Nel drappello al comando tutti i migliori, con Isaac del Toro che in cima ha provato ad allungare, seguito però da un super Mathieu van der Poel. Una dozzina di uomini davanti, con Jorgenson a tirare, lanciati verso la volata.

All’ultimo chilometro ha provato ad anticipare Jan Christen, a 500 metri lo scatto di Filippo Ganna, ma non c’è stato nulla da fare: a 300 dall’arrivo uno scatto devastante di Mathieu van der Poel che ha vinto praticamente per distacco, distruggendo i rivali. Seconda posizione per un meraviglioso Giulio Pellizzari che sfrutta gli abbuoni, terzo il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility). In top-10 per l’Italia anche Andrea Vendrame, settimo, Alessandro Pinarello, ottavo, e Filippo Ganna, nono.