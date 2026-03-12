Mathieu Van der Poel: “Ho lanciato lo sprint troppo presto, ma ho una condizione ottima e ho resistito”

Mathieu Van der Poel conferma il suo ottimo stato di forma e vince anche la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza a Tagliacozzo e arrivo a Martinsicuro dopo 213 km. Si tratta del secondo successo della settimana e della vittoria n.59 in carriera per il fuoriclasse neerlandese dell’Alpecin-Premier Tech, che aveva trionfato anche due giorni fa a San Gimignano.

Van der Poel ha avuto la meglio sulle strade abruzzesi in uno sprint finale a ranghi ridotti che vedeva protagonisti diversi uomini di classifica ma anche altri cacciatori di tappe come il belga Wout Van Aert. A conti fatti il 31enne olandese ha fatto valere la sua esplosività, lanciando una volata molto lunga (considerando il forte vento contrario) ma resistendo in testa fino al traguardo davanti all’italiano Giulio Pellizzari.

“È stata una giornata dura, con una fuga molto forte che ci ha obbligato a tenere un ritmo molto alto per tutto il giorno. Potevo bluffare, anche perché ho già vinto una tappa, e mi aspettavo che qualcuno provasse ad anticipare lo sprint come ha fatto Ganna. Forse ho lanciato lo sprint un po’ troppo presto, anche perché c’era vento contrario. Per fortuna sono in una condizione ottima, e ho resistito fino al traguardo“, il commento di VdP a fine gara.