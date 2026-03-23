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Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols in tv: orari, percorso, favoriti. Spazio ai velocisti?
Scatta il Giro di Catalogna 2026, corsa facente parte del World Tour di ciclismo. In scena oggi la prima frazione, con partenza ed arrivo in quel di Sant Feliu de Guíxols. Andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.
Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? Non è prevista una diretta tv delle sette tappe della corsa. Lo streaming sarà invece visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle frazioni.
PERCORSO
2129 metri di dislivello, concentrati per buona parte nella prima metà. A pochi chilometri dal via ci sarà da affrontare l’Alt de Romanyà (4,4 km al 3,8%), possibile trampolino di lancio per le prime fughe. Al km 60,4, inizierà l’ascesa all’Alt de Sant Hillari (14,5 km al 3%), lunga ma senz’altro pedalabile. Da lì in poi discesa, tanta pianura e saliscendi sul finale, con però una possibile volata ristretta.
FAVORITI
Non c’è il meglio della velocità in Spagna. Tra le ruote veloci potrebbe essere sfida tra Ethan Vernon (NSN Cycling Team) e Dorian Godon (INEOS Grenadiers), entrambi abili anche a tenere sulle salite brevi. Più difficile per Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) che se dovesse resistere può lanciarsi però nello sprint. Nome a sorpresa quello del lussemburghese Mathieu Kockelmann (Lotto Intermarché).
PROGRAMMA
Lunedì 23 marzo
Prima tappa
Sant Feliu de Guíxols-Sant Feliu de Guíxols (172.7 km)
Orario di partenza: ore 12:50
Orario di arrivo stimato: ore 17:00
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI CATALOGNA 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport
Diretta Live testuale: OA Sport