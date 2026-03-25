Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Mont-roig del Camp – Vila-seca in tv: orari, percorso, favoriti. Godon cerca il bis

Terza tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Mont-roig del Camp a Vila-seca, di 159,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? Non è prevista una diretta tv delle sette tappe della corsa. Lo streaming sarà invece visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle frazioni.

PERCORSO

La tappa partirà da Mont-roig del Camp con un primo tratto di circa 20 km in leggera salita che porterà al primo GPM: l’Alt de la Mussara (7,2 km al 6%, max. 15%). Dopo una discesa breve e irregolare, i corridori affronteranno il Col de Capafons (4 km al 4,5%, max. 9%) e, successivamente, una lunga discesa che include il traguardo volante di Cornudella de Montsant. Nella seconda parte ci sarà un tratto di circa 30 km su strade tortuose e con tre brevi strappi. A 50 km dall’arrivo si scalerà l’ultima salita, il Coll Roig (3,8 km al 4,7%, max. 10%), seguita da circa 15 km di discesa verso Vila-seca. Gli ultimi 30 km saranno prevalentemente pianeggianti, con rettilinei lunghi, uno sprint intermedio a Reus e alcune rotonde nel finale, l’ultima a 500 metri dal traguardo, che possono anche scombinare i piani in caso di arrivo in volata.

FAVORITI

Chi ama andare in fuga può provarci, visto che non mancheranno le salite, ma gli ultimi 30 chilometri possono essere decisivi per i velocisti che sono riusciti a resistere. Il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers) punta alla seconda vittoria e a consolidare il suo ruolo di leader in classifica generale. Da capire quali velocisti resteranno in corsa per il successo fino alla fine, ma sicuramente possono essere della partita Magnus Cort (Uno-X Mobility), vincitore della seconda tappa ieri, Ethan Vernon (NSN Cycling Team), ma anche Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team). In casa Italia fari puntati soprattutto su Francesco Busatto(Alpecin – Premier Tech), terzo ieri, ma anche su Alberto Dainese (Soudal Quick-Step) e Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step)

PROGRAMMA

Mercoledì 25 marzo – Terza tappa Mont-roig del Camp – Vila-seca (159,4km)

Orario di partenza: ore 13:40

Orario di arrivo stimato: circa ore 17:20

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI CATALOGNA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport