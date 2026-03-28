Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Ancora tutti contro Vingegaard

Sesta tappa per il Giro di Catalogna 2026, in scena oggi la Berga-Queralt, frazione durissima che vedrà un nuovo arrivo in salita. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? La sesta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DI CATALOGNA

Tappa sulla carta breve, ma durissima, con oltre 4000 metri di dislivello. I primi cinquanta chilometri saranno in leggera ma costante salita e porteranno ai piedi del Coll de la Batallola (11,7 km al 3%). Terminata questa salita, ci sarà da affrontare una sezione di circa 20 chilometri in dolce discesa, prima del Coll de Pradell (15,1 km al 6,5%): l’ascesa presenterà punte in doppia cifra. A quel punto saremo oltre la boa di metà gara e ci sarà da affrontare un lungo tratto di discesa secca. Si entrerà negli ultimi trenta chilometri per scalare la Collada de Sant Isidre (5 km all’8,4%,), ascesa che presenta anche punte al 15%. Subito dopo il traguardo volante di Berga, inizierà l’erta conclusiva, che porta a Queralt e che è caratterizzata da una pendenza media del 7,3% nell’arco dei suoi 5800 metri totali.

FAVORITI

Chi se non Jonas Vingegaard? Il danese ieri ha dominato ed è ovviamente leader generale, pronto ad un nuovo trionfo dopo quello della Parigi-Nizza: vedremo in scena un altro assolo? Felix Gall, il più vicino ieri, proverà a sfidarlo, così come Florian Lipowitz che invece ha in squadra un Evenepoel che ancora fa grande fatica in salita. Da capire la condizione del portoghese Joao Almeida.

PROGRAMMA SESTA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2026

Sabato 28 marzo – Sesta tappa Berga-Queralt (158,2 km)

Orario di partenza: ore 12.50

Orario di arrivo stimato: ore 17:00 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI CATALOGNA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 14.55 Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2 HD

Diretta Live testuale: OA Sport