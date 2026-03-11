Nella nuova puntata di Ginnasticomania protagoniste Emma Fioravanti e la sua allenatrice e coreografa Tiziana Di Pilato, un duo che rappresenta talento, passione e grande sintonia nel mondo della ginnastica artistica italiana.

Giovanissima ma già protagonista internazionale, Emma Fioravanti ha conquistato la medaglia d’oro a squadre agli Europei 2025, incantando pubblico e giudici con esercizi che uniscono femminilità, potenza ed eleganza sugli attrezzi.

Accanto a lei c’è Tiziana Di Pilato, oggi guida tecnica e creativa della giovane ginnasta, ma in passato anche campionessa italiana al corpo libero e alla trave. Tra atleta e allenatrice esiste molto più di un semplice rapporto sportivo: una sintonia fatta di fiducia, complicità e grande affetto, elementi fondamentali per crescere ai massimi livelli.

Nel corso dell’intervista Tiziana racconta la gioia contagiosa che Emma porta ogni giorno in palestra, una vera e propria “luce” che si riflette nelle sue esibizioni e che rende speciale il loro lavoro quotidiano.

Ai microfoni di Chiara Sani, in occasione della Prima Tappa della Serie A di ginnastica artistica, Emma Fioravanti e Tiziana Di Pilato parlano del loro rapporto atleta-allenatrice, dei sacrifici necessari per arrivare in alto e dei grandi obiettivi della stagione.

