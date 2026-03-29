Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarla

Pavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la Gand-Wevelgem femminile 2026. La corsa in linea, giunta alla tredicesima edizione, parte da Wevelgem il via è previsto alle 14:30, e a Wevelgem ritorna dopo aver percorso 135,2 chilometri.

Come seguire la Gand-Wevelgem femminile in tv? La gara non sarà trasmessa in diretta tv. Sarà possibile seguire la corsa in streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO MAX. OA Sport, come sempre, vi offrirà la diretta testuale minuto per minuto per non perdersi niente.

PERCORSO

Si parte con un tracciato che non propone difficoltà altimetriche degne di nota nei primi chilometri. La corsa, in prossimità del chilometro 60, entra nel vivo con i tre settori di pavé e i cinque muri da dover affrontare. L’ultimo ostacolo di giornata sarà il secondo passaggio sul Kemmelberg, affrontato questa volta dal versante di Ossuaire.

FAVORITE

Lorena Wiebes, vincitrice della scorsa edizione davanti ad Elisa Balsamo e alla connazionale Charlotte Kool, parte nel ruolo di favorita principale in quanto capace di resistere sulle asperità presenti lungo il tracciato per poi regolare le rivali in volata. Proveranno a sbarrarle la strada elvetica Elise Chabbey e l’azzurra Elisa Balsamo. In casa Italia potrebbero provare a giocarsi le proprie carte anche Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto e Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ.

PROGRAMMA GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2026

Domenica 29 marzo – Gand-Wevelgem femminile Wevelgem-Wevelgem (135,2 km)

Orario di partenza: ore 14:30

Orario di arrivo stimato: ore 17:45 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.40 Discovery Plus ed HBO Max. Dalle 16:45 anche Eurosport 2 HD e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport