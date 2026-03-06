Frederic Vasseur non si sbilancia: “Un avvio positivo, ma dobbiamo crescere molto”

La prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia, gara inaugurale del Mondiale 2026 di F1, ha fornito indicazioni incoraggianti per la Ferrari. Dopo i segnali positivi già emersi nei test precampionato, la SF-26 ha confermato di poter rappresentare una buona base di partenza per la stagione, anche se il vero valore delle forze in campo emergerà soltanto con il passare dei week end e con l’arrivo degli sviluppi tecnici.

Al termine del venerdì di Melbourne, Lewis Hamilton ha chiuso con il quarto tempo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc, quinto. Un risultato interessante soprattutto per il pilota britannico, che si presenta al nuovo campionato dopo un finale di 2025 particolarmente complicato. Secondo Leclerc, però, il riferimento attuale rimane la Mercedes, indicata come la vettura da battere almeno in questa prima fase della stagione.

Intervistato da Sky Sport, il Team Principal della Ferrari Frederic Vasseur ha tracciato un primo bilancio della giornata: “Nel complesso è stato un avvio positivo. Abbiamo ancora molto da comprendere su questa monoposto, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’energia. È una situazione simile per tutti i team, perché con queste nuove vetture le prestazioni possono cambiare molto da una sessione all’altra, o addirittura da un giro all’altro. Questa sera analizzeremo attentamente i dati per cercare di fare un passo avanti in vista di domani“.

Vasseur ha poi commentato l’inserimento di Hamilton nel progetto Ferrari: “Il fatto che sembri più a suo agio è normale. Questo è il suo secondo anno con la squadra e ha partecipato attivamente allo sviluppo della macchina durante l’inverno. Di conseguenza il suo adattamento è stato molto più semplice rispetto allo scorso anno“.

Infine, l’ingegnere francese ha invitato alla cautela in questa fase iniziale del campionato: “Siamo ancora all’inizio del ciclo di queste monoposto e non possiamo pensare di raggiungere subito il livello di conoscenza che avevamo a fine della scorsa stagione. Dobbiamo mantenere un approccio aperto, imparare giorno dopo giorno e continuare a migliorare“.