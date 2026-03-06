Lewis Hamilton soddisfatto del suo venerdì: “Davvero una grande giornata, non vedo l’ora di tornare in macchina domani”

Si è concluso con ancora tanti interrogativi aperti il venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo del Mondiale F1 2026. In attesa delle prime risposte nella qualifica di domani, si è oggi assistito a due sessioni di prove libere totalmente diverse. Nelle prime, la Ferrari ha fatto la voce grossa piazzando in testa i suoi due piloti mentre nelle FP2 i team motorizzati Mercedes hanno fatto un netto passo in avanti.

È stato infatti Oscar Piastri a concludere in testa la seconda prova, fermando il cronometro sull’1’19″729 con gomme soft. Il padrone di casa è riuscito ad anticipare sull’Albert Park Andrea Kimi Antonelli, distante 214 millesimi dalla vetta, e George Russell (+0.320). Positiva anche la prestazione di Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra con un ritardo di 321 millesimi dalla prima piazza.

Venerdì tutto sommato brillante per la “rossa” che si dimostra la seconda/terza forza in campo, con ancora un gap da colmare rispetto alla Mercedes. Come riporta Formula Passion, così Lewis Hamilton è intervenuto nel post FP2: “Oggi è stata davvero una buona giornata: è stato fantastico tornare in pista e iniziare a fare sul serio. È bellissimo essere qui e sono incredibilmente grato di poter fare ciò che amo e vedere così tanti tifosi oggi. In pista a tratti è stato impegnativo, ma abbiamo sfruttato al massimo i giri a disposizione e lavorato nel miglior modo possibile, raccogliendo molte informazioni utili. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di tornare in macchina domani”.