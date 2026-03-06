F1, Oscar Piastri: “Andata discretamente, ma non so se possiamo lottare per la pole”

Una buon turno per Oscar Piastri. L’australiano ha infatti registrato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il il GP d’Australia, appuntamento inaugurale del Campionato Mondiale 2026 di F1, segnando un vistoso passo in avanti rispetto al segmento iniziale.

Nello specifico il pilota in forza alla McLaren ha fermato il cronometro a 1:19.729, rifilando 0.214 all’ottimo Andrea Kimi Antonelli, secondo a bordo della sua Mercedes precedendo il compagno di squadra George Russell, terzo a +0.320. Una volta arrivato in zona mista, il padrone di casa ha commentato quanto fatto:

“E’ andata discretamente – ha detto Piastri – Le FP2 sono andate meglio rispetto alle prime, ma ci sono tante cose in più da mettere a posto rispetto all’anno scorso. Queste prove sono andate in modo piuttosto liscio, siamo riusciti a trovare una certa costanza. Cerchiamo di capire quello che abbiamo imparato oggi, credo che però adesso tanti si miglioreranno”.

Piastri ha poi chiosato: “Lotta per le prime file? Speriamo, non so se potremo lottare per la pole, non ho visto qual è la situazione sul passo gara, non sono sicuro fosse buono come gli altri. Dobbiamo costruire una certa continuità, facendo operare le cose nel modo corretto”.