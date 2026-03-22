Franzoni: “Chiudere quarto e sesto in SuperG e discesa non è male. C’è ancora voglia di far bene”

Giovanni Franzoni si conferma nelle posizioni di vertice della velocità internazionale, ma non riesce a concludere la stagione di velocità con la conquista del podio. Nel SuperG della Finali di Coppa del Mondo l’azzurro termina in Top 5 e chiude la graduatoria di specialità nei primi quattro. Il bresciano, sceso con il pettorale numero sei, taglia il traguardo con il tempo di 1’27”67 e chiude in quinta posizione con un ritardo di ottantasei centesimi dal vincitore. Dominik Paris conquista il successo precedendo di soli sette centesimi Kriechmayr.

Al termine della gara Franzoni commenta così: “Alla fine l’obiettivo di giornata non è stato centrato e vabbè non posso che ripartire da qui. Speravo anche oggi di riuscire a conquistare il podio di disciplina, purtroppo per dieci punti o qualcosa del genere sono quarto e oggi in gara quinto. Ho fatto bene la parte tecnica con il secondo parziale però nella parte centrale ancora qualcosina da sistemare, neve molto scivolosa oggi, però dai è stata una stagione lunga. Adesso ho ancora il gigante da fare però chiudere quarto e sesto nelle classifiche di discesa e super non è niente male“.

Il bilancio di una stagione importante: “Quest’anno mi sono abituato bene, penso che sia la mentalità giusta per progredire giorno dopo giorno e raccogliere i risultati sempre più grandi perché alla fine son sempre stato contento quest’anno e va bene anche un po’ di amaro in bocca per il fine stagione. Devo solo continuare a lavorare perché la voglia, la fame ci sono poi ovviamente guardando il complessivo delle cose faccio la cosa che mi piace di più e sono contentissimo di farlo e quindi sono contento per questo, però c’è ancora voglia di fare bene“.