Francisco Cervelli: “Adesso viene la parte difficile, ma la mentalità è quella di vincere tutto”

Un’Italia in versione premium ha stravinto il girone C al World Baseball Classic 2026. Dopo la straordinaria vittoria contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno dominato anche la sfida contro il Messico (battuto 9-1), confezionando in questa prima fase un eccezionale percorso netto. Il cammino dei nostri ragazzi prevede adesso la battaglia ai quarti di finale, dove è prevista la disputa contro Porto Rico (in programma sabato alle ore 20:00).

Non può che essere estremamente soddisfatto il CT Francisco Cervelli che, nei momenti topici, si è affidato a due pitcher nati e cresciuti nel nostro Paese, ovvero Scotti e Quattrini. L’allenatore ha commentato quanto fatto ai microfoni della Federazione Italiana Baseball Softball:

“Spettacolare, abbiamo vinto il girone, ma adesso viene la parte più difficile – ha detto Cervelli alla FIBS – Quando si va avanti tutta la strategia si complica, ma siamo pronti per affrontarlo. Credo che la migliore cosa che abbiamo fatto è stata battere gli Stati Uniti, contro una squadre che non ha buchi nel line-up. Il team è cresciuto in modo incredibile”

Cervelli ha infine chiosato: “Voglio ringraziare a tutti, compresa la Prima Ministra per aver parlato di noi. Il pensiero, la nostra mentalità, è quella di vincere tutto“.