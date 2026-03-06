Francesco Recine infortunato: stagione finita, cos’è successo allo schiacciatore e tempi di recupero

Francesco Recine ha accusato la rottura del tendine d’Achille sinistro nel corso del terzo set della semifinale d’andata di Challenge Cup, la terza competizione europea di volley maschile per importanza. Lo schiacciatore di Milano si è infortunato nel corso del confronto vinto per 3-0 da Milano contro l’SK Smirne di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e dunque la sua stagione si è conclusa in anticipo, proprio mentre si stava per entrare nel vivo (i meneghini sono attesi dai quarti di finale dei playoff scudetto contro Verona).

I problemi fisici si sono purtroppo susseguiti tra le fila della formazione guidata da coach Roberto Piazza: Rotty e Kreling si erano fermati prima di iniziare il campionato, poi erano arrivate le criticità di Otsuka e ora lo stop di Recine, i cui tempi di recupero devono ancora essere valutati. Il 27enne romagnolo, che nel 2022 vinse i Mondiali, sperava di rimettersi in gioco anche in ottica Nazionale, ma ora non potrà essere verosimilmente essere preso in considerazione dal CT Fefé De Giorgi in vista della Nations League e degli Europei, che tra l’altro metteranno in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Milano si affiderà in maniera importante all’opposto Ferre Reggers, mentre di banda giocheranno verosimilmente Tatsuori Otsuka e il giovane Tommaso Ichino, che ha già convinto più volte in questa stagione. La regista sarà sempre nelle mani di Fernando Gril, mentre i due centrali di riferimento sono Nemanja Masulovic ed Edoardo Caneschi, Damiano Catania il libero.