Volley, Milano regola Smirne e si avvicina alla finale di Challenge Cup. Reggers magistrale

Milano ha sconfitto l’SK Izmir per 3-0 (25-21; 32-30; 25-18) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e hanno compiuto un passo importante verso il passaggio del turno, ma per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo dovranno conquistare almeno due set in occasione del confronto di ritorno (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio).

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno tenuto a bada l’insidiosa formazione turca in 95 minuti di gioco: il primo e il terzo parziale sono stati dominati dai padroni di casa, che nella seconda frazione hanno rimontato da 11-15, 15-18 e 20-22, annullando quattro set-point non consecutivi nell’infinita serie ai vantaggi. Nell’altra semifinale i belgi del Lindemans Aalst hanno battuto gli slovacchi del VK Slovan Bratislava al tie-break.

Il bomber Ferre Reggers si è scatenato (28 punti con il 60% in attacco), in doppia cifra anche lo schiacciatore Tatsunori Otsuka (14 punti, 2 ace), affiancato in reparto da Francesco Recine (2). Il centrale Nemanja Masulovic ha ruggito a muro (sei stampatone per nove punti complessivi), spalleggiato da Edoardo Caneschi (3) sotto la regia di Fernando Gil Kreling (2). Tra le fila di Smirne i migliori sono stati Ibrahim Lawani (16), Jordan Ewer (10) e Cafer Kirkit (8).