Francesco Bagnaia rivela: “Potevamo stare nei primi tre, ma un problema ci ha frenato”

Al centro della giornata di Francesco Bagnaia ad Austin, sede del terzo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, restano soprattutto le sue parole, tra realismo, autocritica e una cauta fiducia in vista del prosieguo del weekend. Dopo un avvio di stagione complicato, tra Thailandia e Brasile, anche il venerdì texano ha lasciato sensazioni contrastanti, nonostante un passo gara apparso competitivo.

A fine giornata, il pilota Ducati non ha nascosto quanto sarebbe stato pesante un eventuale passo falso: “Se oggi fossi rimasto fuori dalla Q2, avrei fatto un disastro nel box, perché per tutta la giornata, in entrambe le sessioni, siamo stati competitivi. Questo pomeriggio ancora di più: le condizioni erano piuttosto difficili a causa del vento e delle temperature elevate, ma siamo riusciti ad essere costanti e veloci“, ha dichiarato (fonte: Motorsport.com).

Bagnaia ha sottolineato come le aspettative fossero ben diverse prima del time attack, quando tutto lasciava pensare a un piazzamento di vertice: “Quindi pensavo che oggi fosse possibile finire tra i primi tre, ma poi per il time attack abbiamo avuto un piccolo problema che mi è costato il primo tentativo“.

Un inconveniente tecnico, non approfondito nei dettagli, che ha inevitabilmente condizionato anche il secondo giro lanciato: “Non sono riuscito a spingere come avrei voluto e poi nel secondo ho cercato solo di fare un giro, senza rischiare, per finire il giro, e questo piccolo problema ha limitato un po’ la mia guida, ma può succedere e per domani andrà tutto bene“.

Nonostante l’ottavo tempo finale, il piemontese preferisce guardare agli aspetti positivi, senza però abbassare il livello di attenzione: “Sono contento delle sensazioni, contento della moto, ma domani dobbiamo fare un altro passo avanti“.

Alla domanda se si trattasse della miglior giornata stagionale, la risposta è stata all’insegna della prudenza, memore di quanto accaduto nelle precedenti uscite: “Non voglio dirlo. A Goiania sembrava tutto a posto, ma poi in gara ho iniziato ad avere molte difficoltà. In questo momento mi sento molto bene, ma tengo i piedi per terra e vediamo se domani riesco a fare una buona qualifica per partire più avanti e lottare davanti“.