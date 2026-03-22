Francesco Bagnaia è amaro dopo il GP del Brasile: “La caduta? Ero troppo in balia della moto”

Ci risiamo. Francesco Bagnaia chiude con il morale a terra al termine del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia, infatti, il pilota del team Ducati Factory ha chiuso anzitempo la sua domenica per colpa di una caduta davvero banale, con la sua GP26 che lo ha tradito all’anteriore. Ennesima caduta, quindi, per il tre volte campione del mondo che sembra rapidamente tornato nell’incubo tecnico del 2025.

La vittoria nel Gran Premio del Brasile è andata a Marco Bezzecchi che ha preceduto Jorge Martin per 3.2 secondi, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 3.7. Quarta posizione per il campione del mondo Marc Marquez a 4.0, quinta per Ai Ogura a 8.4, mentre in sesta ha concluso Alex Marquez a 8.9. Settima posizione per Pedro Acosta a 10.6, ottava per Fermin Aldeguer a 11.3, nona per Johann Zarco a 12.9 mentre completa la top10 a 16.3.

Al termine della gara il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “C’è poco da dire, peccato partire indietro ma, per come sono caduto, anche se partivo davanti era la stessa cosa. Mi sono trovato scomodo in gara, non riuscivo proprio a spingere. Non ho avuto buone sensazioni, come a Buriram. Non sono riuscito a interpretare la situazione. Nel complesso è stata più complicata di ieri. Oggi non ne avevo e sono stato molto in balia della moto, tanto da stendermi in curva 1”.

Ultima battuta sulla sua situazione a livello generale: “Ci stiamo impegnando tanto sto lavorando sodo. Prima o poi torneremo dove dobbiamo stare ma c’è da ricostruire la velocità e non è un percorso facile. Un anno fa ho perso tanto. Quest’anno ero veloce nei test ma nelle due gare no. Le ho rovinate in qualifica, ma anche in gara avrei fatto poco. Mi sento limitato nella guida e non posso fare più di quello che faccio”.