Francesco Bagnaia alla vigilia del GP brasiliano: “Tanta curiosità per la nuova pista, ma sembra molto piccola”

Tanta voglia di riscatto per Francesco Bagnaia alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento della nuova stagione per il Motomondiale. Pecco deve voltare pagina dopo i risultati deludenti del round inaugurale a Buriram e spera di tornare a recitare un ruolo da protagonista su un circuito inedito per l’era moderna della MotoGP.

Si gareggia infatti a Goiânia in un autodromo intitolato al mitico Ayrton Senna, che ospitò per l’ultima volta il Motomondiale nel lontano 1992. Vedremo come si adatteranno i vari top rider a questo tracciato anomalo, molto breve (lunghezza inferiore ai 4 chilometri) e prevalentemente destrorso, che si trova peraltro in altura considerando i circa 750 metri di quota sul livello del mare.

“La curiosità prima di arrivare in una nuova pista è sempre tanta. Non vedo l’ora, il tracciato è davvero molto piccolo, ma vedremo poi venerdì i veri valori in campo. Sarà una giornata impegnativa. Sono anche curioso di vedere l’accoglienza dei tifosi, sembrano realmente appassionati della MotoGP“, le parole di Bagnaia in vista dell’evento sudamericano.