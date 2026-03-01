Football americano, si apre la IFL 2026 tra vittorie nette e un Rhinos-Panthers da cineteca

Ha preso ufficialmente il via la nuova stagione del football americano. La IFL – Italian Football League 2026 ci ha regalato i primi tre incontri della stagione e lo spettacolo, come tradizione, non è certo mancato. Inizia, quindi, il lungo percorso che ci porterà all’Italia Bowl che si disputerà il 4 luglio.

Subito sugli scudi i Guelfi Firenze che hanno vinto largamente in trasferta sul campo dei Giaguari Torino con il punteggio di 46-21, con un secondo tempo da 20-0 che ha tagliato le gambe ai padroni di casa. Tutto facile anche per le Aquile Ferrara che si sono aggiudicate il derby emiliano in casa dei Warriors Bologna con il punteggio di 22-2.

Un capitolo a parte solo per il match tra Rhinos Milano e Panthers Parma. Gli emiliani l’hanno spuntata con il punteggio di 58-56 in un match nel quale gli attacchi hanno vissuto una giornata da record. Dopo un 42-28 per gli emiliani, i padroni di casa meneghini reagiscono nel quarto periodo e grazie a due mete spostano il match all’overtime. Overtime nel quale lo spettacolo non si ferma e arriva un clamoroso parziale di 16-14 che regala il primo successo stagionale a Parma.

I RISULTATI DELLA PRIMA SETTIMANA

WARRIORS Bologna AQUILE Ferrara 2-22 RHINOS Milano PANTHERS Parma 56-58 GIAGUARI Torino GUELFI Firenze 21-46

CLASSIFICA IFL 2026