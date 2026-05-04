Football americano, nella week 9 della IFL successi per Guelfi, Marines e Frogs

Si è conclusa anche la week 9 della IFL – Italian Football League 2026, quintultimo appuntamento della regular season. Risultati importanti nel weekend con i Guelfi Firenze che stendono per 51-17 i Dolphins Ancona e proseguono nel loro percorso di testa con lo score di 5-0. Sfida equilibratissima nel primo quarto, chiuso sul 14-14, dopodiché i toscani cambiano marcia e piazzano un parziale di 28-0 nei parziali centrali.

Nella sfida ai piani alti della classifica tra Frogs Legnano e Giaguari Torino, la vittoria va ai padroni di casa per 28-21 che dopo un equilibrio totale, decino la sfida nell’ultimo quarto con un 14-7 che decide tutto. Nel terzo ed ultimo match i Marines Lazio hanno avuto la meglio per 20-14 dei Rhinos Milano che rimangono ancora fermi a quota zero successi in stagione.

RISULTATI WEEK 9

GUELFI Firenze DOLPHINS Ancona 51-17

MARINES Lazio RHINOS Milano 20-14

FROGS Legnano GIAGUARI Torino 28-21

CLASSIFICA IFL 2026

1 GUELFI Firenze 5 0 5 1,000 157 240 83 5W

2 FROGS Legnano 5 1 6 0,833 77 186 109 1W

3 PANTHERS Parma 4 1 5 0,800 -3 155 158 1W

4 GIAGUARI Torino 4 3 7 0,571 58 220 162 2L

5 DOLPHINS Ancona 3 3 6 0,500 -3 151 154 1L

6 AQUILE Ferrara 2 4 6 0,333 -23 116 139 4L

7 MARINES Lazio 2 4 6 0,333 -50 138 188 2W

8 WARRIORS Bologna 1 4 5 0,200 -97 91 188 1W

9 RHINOS Milano 0 6 6 0,000 -116 143 259 6L