Football americano, si chiude la regular season della IFL. Ora spazio ai play-offs!

La regular season 2026 della Italian Football League si è ufficialmente conclusa con una ultima settimana che ha regalato grandi emozioni e ha completato il quadro dei play-offs. Dopo i successi del sabato di Guelfi Firenze (un netto 47-0 in casa dei Warriors Bologna) e Aquile Ferrara (che hanno superato i Rhinos Milano 16-10 a domicilio) nella domenica della week 13 i Panthers Parma hanno piegato i Frogs Legnano con il punteggio di 43-42 all’overtime. Gli emiliani ufficializzano il loro secondo posto nella griglia della post-season e raggiungono i Guelfi Firenze già in semifinale.

Con questo risultato i Frogs chiudono al quinto posto e se la vedrà con i Dolphins Ancona, mentre le Aquile, nonostante il record di 3-5 staccano il pass per i play-offs e saranno impegnati sul campo dei Giaguari Torino nel Wild Card round. Si tornerà in campo nel weekend del 13-14 giugno, dopo un fine settimana di riposo. Le semifinali, poi, andranno in scena il 20-21 giugno, mentre l’Italian Bowl si disputerà il 4 luglio allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

RISULTATI WEEK 13

Warriors Bologna-Guelfi Firenze 0-47

Rhinos Milano-Aquile Ferrara 10-19

Panthers Parma-Frogs Legnano 43-42

CLASSIFICA IFL 2026