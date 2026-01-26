NFL, il Super Bowl sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks!

Ora è ufficiale: il Super Bowl LX sarà tra New England Patriots e Seattle Seahawks. I due Championship hanno emesso il loro verdetto. A Santa Clara, tra due weekend, ci attende una sfida quanto mai interessante. Da una parte l’attacco atomico dei Seahawks con Darnold, Waker III, Kupp e Smith-Nijgba. Dall’altra Maye sarà il faro di una squadra che, invece, fa della difesa il suo marchio di fabbrica. Chi la spunterà?

AFC – Denver Broncos-New England Patriots 7-10

Vincono gli ospiti ma, anche, la neve. La bufera che si è abbattuta su Denver condiziona pesantemente il secondo tempo nel quale, sostanzialmente, non si è segnato. I padroni di casa, privi del loro QB titolare Bo Nix, passano in vantaggio con il lancio di Stidham per Sutton per il 7-0. Il back-up QB orchestra un bel drive ma sarà l’ultima cosa positiva del suo match. Dall’altra parte sale in cattedra Maye che prima pareggia con una corsa da 6 yds per il 7-7 in chiusura di primo tempo. Nel terzo quarto Borregales calcia il field goal della vittoria da 23 yds, prima che la neve condizioni tutto e, nel finale, i Broncos sbaglino il calcio del pareggio.

NFC – Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 31-27

Molto più spettacolo nel duello tra le due rivali della NFC West. I padroni di casa passano in vantaggio con la corsa di Walker III per 2 yds ed il 7-0 iniziale. Si arriva al secondo quarto sul 10-3, quindi 10-6 prima che i Rams passino in avanti con Stafford che trova Williams per 9 yds e il 13-10. Seattle non ci sta e torna a condurre prima dell’intervallo. Darnold pesca Smith-Nijgba per 14 yds e il punteggio parla di 17-13. I Seahawks spingono ancora e allungano con Darnold che trova Bobo in end zone per il 24-13. I Rams reagiscono con Stafford che lancia per Adams per 2 yds ed il 24-20. Seattle è inarrestabile in attacco e Darnold lancia un nuovo td, questa volta per il grande ex Kupp e il 31-20. Los Angeles è spalle al muro, allora Stafford trova Nacua per 34 yds e il 31-27 che riapre tutto a 2:06 dalla fine. I Rams hanno anche l’ultimo drive disperato ma la difesa dei padroni di casa tiene duro e torna al SB.