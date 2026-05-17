Football americano, nella 11a settimana successi per Dolphins Ancona e Panthers Parma

Due soli match in programma nel weekend della IFL – Italian Football League 2026. Uno solo ha visto un minimo di equilibrio, mentre nella seconda occasione il divario è stato amplissimo.

Iniziamo proprio da questo match. Il derby emiliano tra i Panthers Parma ed i Warriors Bologna. I padroni di casa hanno dominato la scena schiantando gli ospiti con il laconico punteggio di 47-7.

Nell’altro incontro, invece, i Dolphins Ancona sono passati sul campo delle Aquile Ferrara con il punteggio di 24-8. Sfida che si è decisa già nel primo parziale con i marchigiani che piazzano un parziale di 21-0 e mandano il match nella propria direzione.

CLASSIFICA IFL 2026