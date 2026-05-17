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Football Americano

Football americano, nella 11a settimana successi per Dolphins Ancona e Panthers Parma

Pubblicato

15 secondi fa

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Due soli match in programma nel weekend della IFL – Italian Football League 2026. Uno solo ha visto un minimo di equilibrio, mentre nella seconda occasione il divario è stato amplissimo.

Iniziamo proprio da questo match. Il derby emiliano tra i Panthers Parma ed i Warriors Bologna. I padroni di casa hanno dominato la scena schiantando gli ospiti con il laconico punteggio di 47-7. 

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Nell’altro incontro, invece, i Dolphins Ancona sono passati sul campo delle Aquile Ferrara con il punteggio di 24-8. Sfida che si è decisa già nel primo parziale con i marchigiani che piazzano un parziale di 21-0 e mandano il match nella propria direzione.

CLASSIFICA IFL 2026

1 GUELFI Firenze 6 0 6 1,000 192 282 90 6W
2 FROGS Legnano 5 1 6 0,833 77 186 109 1W
3 PANTHERS Parma 5 2 7 0,714 35 223 188 1W
4 GIAGUARI Torino 5 3 8 0,625 60 243 183 1W
5 DOLPHINS Ancona 4 3 7 0,571 13 175 162 1W
6 AQUILE Ferrara 2 5 7 0,286 -39 124 163 5L
7 MARINES Lazio 2 5 7 0,286 -85 145 230 1L
8 WARRIORS Bologna 1 5 6 0,167 -137 98 235 1L
9 RHINOS Milano 0 6 6 0,000 -116 143 259 6L
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