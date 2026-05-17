Football Americano
Football americano, nella 11a settimana successi per Dolphins Ancona e Panthers Parma
Due soli match in programma nel weekend della IFL – Italian Football League 2026. Uno solo ha visto un minimo di equilibrio, mentre nella seconda occasione il divario è stato amplissimo.
Iniziamo proprio da questo match. Il derby emiliano tra i Panthers Parma ed i Warriors Bologna. I padroni di casa hanno dominato la scena schiantando gli ospiti con il laconico punteggio di 47-7.
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Nell’altro incontro, invece, i Dolphins Ancona sono passati sul campo delle Aquile Ferrara con il punteggio di 24-8. Sfida che si è decisa già nel primo parziale con i marchigiani che piazzano un parziale di 21-0 e mandano il match nella propria direzione.
CLASSIFICA IFL 2026
|1
|GUELFI Firenze
|6
|0
|6
|1,000
|192
|282
|90
|6W
|2
|FROGS Legnano
|5
|1
|6
|0,833
|77
|186
|109
|1W
|3
|PANTHERS Parma
|5
|2
|7
|0,714
|35
|223
|188
|1W
|4
|GIAGUARI Torino
|5
|3
|8
|0,625
|60
|243
|183
|1W
|5
|DOLPHINS Ancona
|4
|3
|7
|0,571
|13
|175
|162
|1W
|6
|AQUILE Ferrara
|2
|5
|7
|0,286
|-39
|124
|163
|5L
|7
|MARINES Lazio
|2
|5
|7
|0,286
|-85
|145
|230
|1L
|8
|WARRIORS Bologna
|1
|5
|6
|0,167
|-137
|98
|235
|1L
|9
|RHINOS Milano
|0
|6
|6
|0,000
|-116
|143
|259
|6L
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