Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Football Americano

Football americano, nella terza settimana di IFL successi per Ferrara, Torino e Legnano

Pubblicato

4 secondi fa

il

Per approfondire:
Football americano
Shutterstock

Vanno in archivio anche gli incontri della terza settimana della IFL – Italian Football League 2026. Dopo le prime due week di assestamento, ora si inizia a fare sul serio con ogni vittoria che può fare la differenza in ottica posizionamento verso la post-season.

Importante successo delle Aquile Ferrara che, in casa, hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 27-17. Dopo tanto equilibrio gli emiliani hanno cambiato marcia nell’ultimo quarto nel quale hanno piazzato un parziale di 13-0 che è risultati decisivo.

Tutto facile, invece, per i Giaguari Torino che dominano 27-0 contro i Dolphins Ancona. Dopo che il primo tempo si era concluso sul punteggio di 7-0, dando la sensazione che ci fosse davvero una partita, nel secondo tempo i piemontesi hanno cambiato marcia con un secco 20-0 di parziale.

Nell’ultimo match, invece, i Frogs Legnano dominano 49-14 contro i Warriors Bologna in una sfida senza storia.

RISULTATI WEEK 3

AQUILE Ferrara MARINES Lazio 27-17
GIAGUARI Torino DOLPHINS Ancona 27-0
FROGS Legnano WARRIORS Bologna 49-14

CLASSIFICA IFL 2026

  1. Panthers 2-0
  2. Aquile 2-0
  3. Giaguari 2-0
  4. Guelfi 1-0
  5. Frogs 1-0
  6. Dolphins 0-1
  7. Rhinos 0-1
  8. Marines 0-2
  9. Warriors 0-3
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità