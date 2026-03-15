Football americano, nella terza settimana di IFL successi per Ferrara, Torino e Legnano

Vanno in archivio anche gli incontri della terza settimana della IFL – Italian Football League 2026. Dopo le prime due week di assestamento, ora si inizia a fare sul serio con ogni vittoria che può fare la differenza in ottica posizionamento verso la post-season.

Importante successo delle Aquile Ferrara che, in casa, hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 27-17. Dopo tanto equilibrio gli emiliani hanno cambiato marcia nell’ultimo quarto nel quale hanno piazzato un parziale di 13-0 che è risultati decisivo.

Tutto facile, invece, per i Giaguari Torino che dominano 27-0 contro i Dolphins Ancona. Dopo che il primo tempo si era concluso sul punteggio di 7-0, dando la sensazione che ci fosse davvero una partita, nel secondo tempo i piemontesi hanno cambiato marcia con un secco 20-0 di parziale.

Nell’ultimo match, invece, i Frogs Legnano dominano 49-14 contro i Warriors Bologna in una sfida senza storia.

RISULTATI WEEK 3

AQUILE Ferrara MARINES Lazio 27-17 GIAGUARI Torino DOLPHINS Ancona 27-0 FROGS Legnano WARRIORS Bologna 49-14

CLASSIFICA IFL 2026