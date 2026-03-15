Football Americano
Football americano, nella terza settimana di IFL successi per Ferrara, Torino e Legnano
Vanno in archivio anche gli incontri della terza settimana della IFL – Italian Football League 2026. Dopo le prime due week di assestamento, ora si inizia a fare sul serio con ogni vittoria che può fare la differenza in ottica posizionamento verso la post-season.
Importante successo delle Aquile Ferrara che, in casa, hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 27-17. Dopo tanto equilibrio gli emiliani hanno cambiato marcia nell’ultimo quarto nel quale hanno piazzato un parziale di 13-0 che è risultati decisivo.
Tutto facile, invece, per i Giaguari Torino che dominano 27-0 contro i Dolphins Ancona. Dopo che il primo tempo si era concluso sul punteggio di 7-0, dando la sensazione che ci fosse davvero una partita, nel secondo tempo i piemontesi hanno cambiato marcia con un secco 20-0 di parziale.
Nell’ultimo match, invece, i Frogs Legnano dominano 49-14 contro i Warriors Bologna in una sfida senza storia.
RISULTATI WEEK 3
|AQUILE Ferrara
|MARINES Lazio
|27-17
|GIAGUARI Torino
|DOLPHINS Ancona
|27-0
|FROGS Legnano
|WARRIORS Bologna
|49-14
CLASSIFICA IFL 2026
- Panthers 2-0
- Aquile 2-0
- Giaguari 2-0
- Guelfi 1-0
- Frogs 1-0
- Dolphins 0-1
- Rhinos 0-1
- Marines 0-2
- Warriors 0-3