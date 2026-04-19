Football Americano
Football americano, nella week 7 della IFL successi per Frogs, Guelfi e Dolphins
Si entra sempre più nel vivo della stagione regolare della IFL – Italian Football League 2026. La settima settimana di gare vedeva in campo quattro incontri che hanno emesso verdetti davvero importanti. In primo luogo arrivano conferme importanti ai piani alti con le big che vincono tutte e iniziano ufficialmente la battaglia per le prime posizioni in vista della post-season.
Nel primo incontro arriva un netto successo dei Dolphins Ancona per 36-19 in casa dei Warriors Bologna che proseguono nella loro annata ancora senza successi. Match equilibrato fino all’intervallo con i marchigiani avanti solo 14-12, quindi tutto cambia nella terza frazione con un parziale di 15-0 che cambia tutto.
Prosegue la corsa dei Frogs Legnano che dominano 36-0 contro i Rhinos Milano, a loro volta ancora a secco di vittorie in questa stagione. Legnano costruisce tutto il suo vantaggio nel secondo e terzo quarto con parziali nettissimi di 20-0 e 14-0.
Vincono ancora anche i Guelfi Firenze che dominano 40-12 sulle Aquile Ferrara. I toscani vanno a segno a raffica in ogni parziale con un 14-0 iniziale che indirizza i discorsi, quindi tutto si chiude con il 12-2 del terzo quarto.
La grande sorpresa del weekend è il successo dei Marines Lazio che si sbloccano piegano i Giaguari Torino con un clamoroso 49-48. Match dominato dagli attacchi che prende il via con un primo quarto da 14-14, quindi si va al riposo ancora in parità sul 21-21. Nella ripresa i Giaguari allungano sul 36-29 ma nel quarto quarto i Marines piazzano il parziale di 20-12 che decide l’incontro.
RISULTATI WEEK 7
|WARRIORS Bologna
|DOLPHINS Ancona
|19-36
|RHINOS Milano
|FROGS Legnano
|0-36
|AQUILE Ferrara
|GUELFI Firenze
|12-40
|MARINES Lazio
|GIAGUARI Torino
|49-48
CLASSIFICA IFL 2026
- Guelfi 4-0
- Frogs 4-0
- Panthers 3-1
- Giaguari 4-2
- Dolphins 2-2
- Aquile 2-3
- Marines 1-4
- Rhinos 0-4
- Warriors 0-4