Football Americano
Football americano, nella seconda settimana di IFL successi per Parma e Torino
La IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Dopo un primo turno scoppiettante il programma prevedeva solamente due incontri. Andiamo a vedere come sono andate le cose.
Tutto facile per i Giaguari Torino che passeggiano con il punteggio di 39-0 in casa dei Warriors Bologna. Match indirizzato già nel primo tempo con un parziale di 20-0 che ha messo le cose in chiaro. Nella ripresa altre tre mete per il 39-0 finale.
Nel secondo incontro del turno, invece, i Panthers Parma hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 20-14. Gli emiliani partono subito forte con due mete nel primo quarto, quindi difendono il vantaggio lungo tutto il corso della sfida. Nel secondo tempo il punteggio non si modifica ed i padroni di casa portano a casa il successo.
RISULTATI WEEK 2
|WARRIORS Bologna
|GIAGUARI Torino
|0-39
|PANTHERS Parma
|MARINES Lazio
|20-14
CLASSIFICA IFL 2026
- Panthers 2-0
- Guelfi 1-0
- Aquile 1-0
- Giaguari 1-0
- Dolphins 0-0
- Frogs 0-0
- Rhinos 0-1
- Marines 0-1
- Warriors 0-2