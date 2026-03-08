Seguici su
Football Americano

Football americano, nella seconda settimana di IFL successi per Parma e Torino

Pubblicato

3 minuti fa

il

Per approfondire:
Football americano
La IFL – Italian Football League 2026 è tornata in campo per la seconda settimana di match. Dopo un primo turno scoppiettante il programma prevedeva solamente due incontri. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Tutto facile per i Giaguari Torino che passeggiano con il punteggio di 39-0 in casa dei Warriors Bologna. Match indirizzato già nel primo tempo con un parziale di 20-0 che ha messo le cose in chiaro. Nella ripresa altre tre mete per il 39-0 finale.

Nel secondo incontro del turno, invece, i Panthers Parma hanno piegato i Marines Lazio con il punteggio di 20-14. Gli emiliani partono subito forte con due mete nel primo quarto, quindi difendono il vantaggio lungo tutto il corso della sfida. Nel secondo tempo il punteggio non si modifica ed i padroni di casa portano a casa il successo.

RISULTATI WEEK 2

WARRIORS Bologna GIAGUARI Torino 0-39
PANTHERS Parma MARINES Lazio 20-14

CLASSIFICA IFL 2026

  1. Panthers 2-0
  2. Guelfi 1-0
  3. Aquile 1-0
  4. Giaguari 1-0
  5. Dolphins 0-0
  6. Frogs 0-0
  7. Rhinos 0-1
  8. Marines 0-1
  9. Warriors 0-2
