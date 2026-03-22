Federico Pellegrino: “È una soddisfazione enorme, chiudere così la carriera era il mio sogno”

Federico Pellegrino si è fatto un bel regalo ieri vincendo l’ultima sprint della sua meravigliosa carriera in Coppa del Mondo, imponendosi sulle nevi americane di Lake Placid in occasione della tappa conclusiva del circuito maggiore di sci di fondo per la stagione 2025-2026. ‘Chicco’ ha disputato una gara eccezionale, firmando il secondo tempo in qualificazione e superando brillantemente i primi due turni eliminatori per poi fare il vuoto in finale.

“È una soddisfazione enorme. Chiudere così la carriera con una vittoria nella sprint che è il mio cavallo di battaglia, con un’azione da protagonista, era un po’ il mio sogno. Mi sono creato l’occasione e l’ho colta: è stato bellissimo oggi, c’erano quindicimila persone a fare il tifo e sentivo il loro calore, quasi fossi io stesso uno statunitense. Credo fosse un segno di riconoscenza per quello che ho fatto nel fondo in questi anni“, dichiara il fuoriclasse valdostano alla Fisi.

“Nel riscaldamento, sulla salita finale, mi sono fermato davanti al pubblico ed è partito un boato: ho iniziato ad avere i brividi da lì e credo sia stata la chiave della vittoria. In finale non volevo rischiare nulla in discesa e così ho attaccato in salita, sono andato via e ho vinto a braccia levate. Lo ripeto, una soddisfazione enorme per me, ma anche per i tecnici e per tutti i compagni di squadra che hanno potuto gioire con me per quest’ultima volta“, le parole dell’azzurro.

Il 35enne di Nus, iscritto oggi alla 20 chilometri con partenza in linea che metterà ufficialmente fine al suo lungo percorso in Coppa del Mondo, ha tagliato così il significativo traguardo dei 50 piazzamenti sul podio in gare individuali del circuito maggiore con all’attivo 18 successi. Ricordiamo che Pellegrino lascerà l’agonismo tra una settimana in occasione dei Campionati Italiani nella sua Val d’Aosta.