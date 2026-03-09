Altri video
Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “Una vita senza la panchina”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:
Jessica Schillaci, autrice del libro “Solo io posso scrivere di te”, dedicato alla figura del padre Totò Schillaci, indimenticato protagonista delle Notti Magiche di Italia ’90;
Filippo Galli, ex calciatore del Milan e dirigente sportivo, autore del libro “Un pallone tra le stelle”, racconto che intreccia calcio, valori e crescita personale;
Diego Mariottini, giornalista e scrittore sportivo, autore di “Simply George Best”, volume dedicato al genio e alla leggenda del grande campione nordirlandese;
Carlo Pallavicino, ex procuratore calcistico, autore del libro “Ci chiamavano sciacalli”, testimonianza diretta sul mondo degli agenti e sulle dinamiche del calcio professionistico.