Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

3 minuti fa

il

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.

Il tema della puntata sarà “Una vita senza la panchina”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:

Jessica Schillaci, autrice del libro “Solo io posso scrivere di te”, dedicato alla figura del padre Totò Schillaci, indimenticato protagonista delle Notti Magiche di Italia ’90;

Filippo Galli, ex calciatore del Milan e dirigente sportivo, autore del libro “Un pallone tra le stelle”, racconto che intreccia calcio, valori e crescita personale;

Diego Mariottini, giornalista e scrittore sportivo, autore di “Simply George Best”, volume dedicato al genio e alla leggenda del grande campione nordirlandese;

Carlo Pallavicino, ex procuratore calcistico, autore del libro “Ci chiamavano sciacalli”, testimonianza diretta sul mondo degli agenti e sulle dinamiche del calcio professionistico.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità