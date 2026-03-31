F1, Toto Wolff: “Horner ha pestato troppi piedi nel paddock, non so se potrà mai tornare”

Come sappiamo, Christian Horner non è più Team Principal della Red Bull dalla scorsa estate, quando la storica collaborazione con il team anglo-austriaco si è conclusa in maniera improvvisa e turbolenta. Il cinquantaduenne britannico, al timone del Drink Team dal 2005, è stato rimosso dopo vent’anni ricchi di successi, ma anche di controversie.

Da settimane si vocifera che il manager possa effettuare il proprio ritorno nel Circus con l’Alpine, tramite un sostanzioso investimento che gli consentirebbe di diventare socio della squadra un tempo legata a doppio filo alla Renault, ma ora alla ricerca di una nuova identità. Tuttavia, su questo tema sarebbe in atto una battaglia dietro le quinte con la Mercedes, che oltre a fornire la power unit alla struttura nominalmente transalpina, punterebbe a sua volta ad acquisirne delle quote.

Le ultime indiscrezioni affermano che la Casa di Stoccarda sarebbe in vantaggio rispetto a tutti coloro che ambiscono a una fetta di proprietà dell’Alpine. Se così fosse, Horner si ritroverebbe la strada sbarrata. Al riguardo, nella giornata di ieri Toto Wolff è stato interpellato in merito dall’agenzia britannica Press Association Media, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto speziate, seppur molto sincere, al riguardo.

“Innanzitutto voglio chiarire che l’eventuale acquisto di una quota Alpine non ha alcuna connessione con una rivalità fra me e Christian Horner, come è stato scritto da alcuni media. Non si fa un investimento del genere ragionando in termini personali. Detto questo, non so se Christian potrà mai tornare in Formula 1. È una figura controversa. A questo sport mancano i personaggi e lui è, sicuramente un personaggio. Però ha pestato parecchi piedi nel paddock, forse troppi, e questo modo di fare ha delle conseguenze nel nostro piccolo ambiente”.

Insomma, Wolff fa capire come nella Formula 1 attuale, Horner non sia particolarmente ben visto. In un ambiente ormai cloroformizzato, nel quale qualsiasi parola viene pesata con il proverbiale bilancino, una dichiarazione di questo tipo è particolarmente significativa. Vedremo se Wolff sarà buon profeta, oppure se il fautore delle fortune Red Bull tornerà in quel paddock dove… ha pestato molti piedi!