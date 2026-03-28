Toto Wolff si gode Kimi Antonelli: “Guida calmo e non si mette pressione addosso”

Le qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, hanno confermato gli equilibri emersi nel corso dei primi due week end del campionato. La Mercedes è il riferimento e la prima fila è stata monopolizzata dalle Frecce d’Argento.

La sorpresa è stata però nella modalità in cui si è espressa questa superiorità. Sì, perché è stato Kimi Antonelli a dominare la scena, infliggendo distacchi piuttosto netti anche al suo compagno di squadra, George Russell, cosa che non si pensava alla vigilia, specie perché Suzuka è tracciato che può essere assai “scomodo” per racing driver di poca esperienza.

Il talento di Antonelli ha fatto il proprio “mestiere” e la seconda pole-position consecutiva dopo Shanghai (Cina) si è tramutata in realtà. A godersi i risultati del giovanissimo pilota bolognese è il Team Principal della Stella a tre punte, Toto Wolff: “Quando si sentono le comunicazioni via radio o dentro il garage, Kimi è calmo. Non si mette troppa pressione addosso, e così ha fatto segnare un ottimo giro. Bono lo ha incoraggiato ancora di più, poi ha spinto troppo e l’ultimo tentativo non è andato molto bene, ma è un piacere vedere come sta crescendo“, ha dichiarato il manager austriaco ai microfoni di Sky Sport.

Wolff ha anche chiarito cosa sia accaduto a Russell, secondo a debita distanza da Antonelli: “Per quanto riguarda George, abbiamo fatto un cambio di setup all’ultimo sull’ala anteriore. Credevamo avrebbe avuto un impatto molto minore, ma l’eccessivo sovrasterzo ha reso la macchina difficile da guidare. Adesso dovrà anche correre così, che non è il massimo, ma queste cose succedono“, ha aggiunto.