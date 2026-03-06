Lampo Ferrari nella notte! Leclerc e Hamilton davanti a tutti nella FP1 del GP d’Australia

La stagione della Formula Uno ha ufficialmente preso il via! Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne abbiamo assistito a 60 minuti decisamente indicativi. Non tanto per quel che riguarda le prestazioni, con Ferrari e Red Bull per ora davanti a tutti, quanto per i problemi emersi.

Aston Martin ha confermato di essere in crisi nera con Fernando Alonso che nemmeno è potuto scendere in pista, mentre il suo compagno Lance Stroll ha completato solamente una manciata di chilometri. Il disastro tecnico del team inglese sta scrivendo una pagina nera della Formula Uno con la vettura tinta di verde che, per le vibrazioni della Power Unit, va a rovinare le componenti e, soprattutto, le condizioni fisiche dei piloti. Pochi sorrisi anche in casa McLaren con Lando Norris fermo ai box quasi tutto il turno per un problema al cambio (chiude mestamente 19° a 4.124 con pochi giri completati), mentre il padrone di casa Oscar Piastri ha concluso ben lontano dalla vetta.

Vetta che, in questa FP1, è stata presa da un ottimo Charles Leclerc (Ferrari). Il pilota monegasco ha stampato un interessante 1:20.267 con le gomme soft con un margine di vantaggio di ben 469 millesimi sul compagno di scuderia Lewis Hamilton (Ferrari) che ha chiuso in 1:20.736. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) in 1:20.789 a 522 millesimi di distacco, mentre in quarta troviamo il suo compagno di team, il francese Isack Hadjar (Red Bull) a 820.

In quinta posiamo si è piazzato l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bull) a 1.046 da Leclerc, subito davanti a Oscar Piastri (McLaren) a 1.075 con una MCL40 che, al momento, appare molto lontana dalla vettura color papaya che un anno fa dominava la scena in lungo ed in largo. Settima posizione per George Russell (Mercedes) a 1.104 dalla vetta, mentre è ottavo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.109. Il team di Brackley continua a nascondersi? Lo scopriremo nel prosieguo del weekend. Per ora, e lo si è già visto nella FP1, ha messo in mostra un passo gara impressionante con le gomme medie. Mai fidarsi delle monoposto di Toto Wolff e company. In nona e decima posizione, invece, le due Audi del brasiliano Gabriel Bortoleto a 1.429 e del tedesco Nico Hulkenberg a 1.702.