F1, Mercedes pronta a nuovi 1-2 tra Sprint e Qualifiche? Ferrari si gioca il podio con McLaren

Alle ore 4.00 di sabato 14 marzo prenderà il via la Sprint del Gran Premio di Cina di Formula 1. La mini-gara precederà le qualifiche al GP vero e proprio, che andranno in scena a partire dalle 8:00. Dunque, nella nottata italiana si assegnano punti iridati e in mattinata si stabilirà la griglia di partenza della competizione di domenica.

Per quanto visto quest’oggi, tutti i favori del pronostico vanno alle Mercedes, capaci di monopolizzare la prima fila. George Russell e Kimi Antonelli sono dunque i più accreditati per il successo, con il britannico a essere chiaramente il principale indiziato per l’affermazione e l’italiano a rappresentare la prima alternativa.

Rispetto a Melbourne si è vista una McLaren ringalluzzita, almeno nelle mani di Lando Norris, mentre Oscar Piastri si è visto sopravanzato dalla Ferrari di Lewis Hamilton nella qualifica sprint. L’altra Rossa, quella di Charles Leclerc, scatterà dalla sesta casella. Il Cavallino Rampante è pertanto retrocesso al ruolo di terza forza, dopo essere stato l’antagonista delle Frecce d’Argento in Australia?

Alt, calma e sangue freddo. Può essere così per quanto riguarda il giro secco, però all’Albert Park si è visto come la SF-26 sia stata più competitiva sul long run di quanto non lo sia nella prestazione pura. La partita per il podio è aperta e la Scuderia di Maranello potrà sicuramente giocarsi le sue carte. Viceversa, la Red Bull si direbbe in disgrazia agonistica. Max Verstappen è lontano, lontanissimo e rischia di dover vivere una stagione da comprimario.

Capitolo meteo, Shanghai non dovrebbe essere foriera di sorprese. Le condizioni si annunciano le medesime di venerdì. Viceversa, domenica la situazione potrebbe cambiare, poiché sono annunciate temperature più basse. Si attende conferma da parte dei metereologi, così come si cercano conferme legate ai valori in campo. Fermo restando che una Mercedes davanti a tutte sembrerebbe scontata.