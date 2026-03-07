F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell precede le Ferrari, McLaren ad oltre un secondo

Un clamoroso George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team Mercedes ha fermato i cronometri sul tempo di 1:19.053 rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Solamente le due Ferrari, infatti, sono state in grado di rimanere entro il secondo di distacco rispetto al pilota inglese.

In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton (Ferrari) ma con 616 millesimi di distacco, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 774. Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren) con un distacco di 1.034 dalla vetta, mentre in quinta troviamo il francese Isack Hadjar (Red Bull) a 1.084 che precede Max Verstappen (Red Bull) che si ferma al sesto posto a 1.144.

In settima posizione Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.271, autore però di un brutto incidente nel finale di turno, quindi in ottava il campione del mondo Lando Norris (McLaren) a 1.390, mentre è nono il brasiliano Gabriel Bortoleto (Audi) a 1.406, infine completa la top10 il britannico Oliver Bearman (Haas) a 1.725.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP AUSTRALIA 2026 F1

1 George Russell Mercedes 1:19.053 5

2 Lewis Hamilton Ferrari +0.616 3

3 Charles Leclerc Ferrari +0.774 4

4 Oscar Piastri McLaren +1.034 3

5 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.084 2

6 Max Verstappen Red Bull Racing +1.144 3

7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes +1.271 4

8 Lando NorrisMcLaren +1.390 3

9 Gabriel BortoletoAudi +1.406 4

10 Oliver BearmanHaas F1 Team +1.725 6

11 Arvid LindbladRacing Bulls +1.785 4

12 Liam LawsonRacing Bulls +1.837 4

13 Esteban OconHaas F1 Team +1.930 4

14 Nico HulkenbergAudi +2.014 5

15 Pierre GaslyAlpine +2.018 5

16 Franco ColapintoAlpine +2.360 5

17 Alexander AlbonWilliams +2.611 2

18 Fernando AlonsoAston Martin +3.667 5

19 Valtteri BottasCadillac +4.461 3

20 Sergio PerezCadillac +5.344 3

21 Carlos SainzWilliams – – 1

22 Lance StrollAston Martin – – 0