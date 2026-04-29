Impresa di Flavio Cobolli, che batte il secondo Top 10 (dopo Zverev è toccato a Medvedev) in appena dieci giorni e conquista per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000! 🔥
Il 23enne romano raggiunge Jannik Sinner. Il n. 1 del mondo supera Cameron Norrie senza difficoltà. Ora occhi puntati sul match affascinante contro Rafa Jódar (ore 16). Si ferma Lorenzo Musetti.
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Nel circuito femminile, incredibile sconfitta per Aryna Sabalenka, in una partita rocambolesca.
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Dario Puppo,
Massimiliano Ambesi e
Guido Monaco
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