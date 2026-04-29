La nuova puntata di Ginnasticomania ha una protagonista speciale: Martina Maggio, una delle figure più iconiche e resilienti della ginnastica artistica italiana 🇮🇹.

Dai grandi successi internazionali — argento al corpo libero e oro a squadre agli Europei 2022, fino al bronzo ai Mondiali 2019 — passando per il titolo di campionessa italiana assoluta con quattro ori nel 2022, la sua carriera è stata un continuo crescendo. Poi, lo stop: infortuni, pausa forzata e incertezza sul futuro.

Ma Martina Maggio non è un’atleta che si arrende.

Oggi è tornata, con più consapevolezza e una determinazione ancora più forte. In occasione del Campionato di Serie A di ginnastica, Chiara Sani ha raccolto il suo racconto in un’intervista intensa e profonda: un viaggio tra difficoltà, rinascita e nuovi obiettivi.

👉 Perché questa non è solo una storia di ritorno.

👉 È la storia di come si torna davvero.

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