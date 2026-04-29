Nella puntata di oggi di Motor News, Beatrice Frangione intervista Giandomenico Tiseo, giornalista di OA Sport, per analizzare la prima fase del campionato di Formula 1 2026. Dopo le prime gare disputate in Australia, Cina e Giappone, il Mondiale ha subito una pausa forzata di tre settimane. Un’occasione che si è rivelata preziosa per le squadre che hanno faticato in avvio, chiamate a risolvere problemi tecnici e migliorare le prestazioni in vista del prossimo appuntamento: il Gran Premio di Miami. Nel frattempo, la FIA ha lavorato su alcuni adattamenti regolamentari con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre i rischi emersi nelle prime gare stagionali. I temi della puntata: Bilancio della prima parte del campionato Le difficoltà delle squadre e possibili soluzioni Gli aggiornamenti regolamentari FIA Cosa aspettarsi dal GP di Miami Riusciremo finalmente a vedere lo spettacolo promesso dalla nuova Formula 1? E questi cambiamenti basteranno a evitare situazioni pericolose in pista?