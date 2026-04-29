Tennis
Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi torna a vincere, Bellucci vince il derby contro Sonego. Eliminato Cinà
Calato il sipario sulla giornata di incontri nel Sardegna Open 2026, torneo del circuito Challenger di questa settimana. Tanti tennisti italiani presenti per rifinire la preparazione in vista degli Internazionali d’Italia a Roma. Match in cui va sottolineato il ritorno al successo di Matteo Arnaldi.
Il ligure si è imposto contro Federico Arnaboldi (n.441 del ranking) col punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Una prestazione in crescendo di Arnaldi che sta cercando di ritrovare le migliori sensazioni, dopo aver tanto faticato per un infortunio al piede. Sul suo cammino, negli ottavi di finale, ci sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo (n.7 del seeding), a segno contro Federico Cinà (wild card) per 6-7 (8) 6-4 6-3. Prosegue il periodo avaro di soddisfazioni del giovane siciliano che, dopo aver vinto il suo primo Challenger in carriera in India, ha faticato a ritrovarsi, rimediando non poche sconfitte.
Tra le partite più attese anche il derby tricolore tra Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Il piemontese, costretto a stare fermo lungamente per problemi al polso, sta cercando di ritrovare la miglior condizione. Una forma ancora non eccelsa per Sonny, sconfitto dal lombardo (n.78 del mondo) con lo score di 6-4 1-6 7-5. Bellucci, dunque, incrocerà negli ottavi un altro azzurro, ovvero Gianluca Cadenasso (n.232 ATP), uscito vittorioso dalla sfida con Lorenzo Carboni (n.458 ATP) per 6-3 6-1.
Da segnalare poi la vittoria di Andrea Pellegrino (n.130 ATP) contro il greco Stefanos Sakellaridis (n.214 del mondo) per 2-6 6-4 6-4. Pellegrino giocherà negli ottavi contro il n.4 del seeding Roman Andres Burruchaga.