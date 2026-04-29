Altri video
Nella nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, riflettori puntati su una delle coppie più intriganti della stagione di beach volley 2026: Francesca Michieletto e Jessica Belliero.
Reduce da una stagione indoor straordinaria culminata con la promozione in Serie A1 con Brescia, Michieletto torna sulla sabbia portando talento, esperienza e ambizione. Al suo fianco Belliero, atleta in costante crescita e sempre più protagonista nel panorama italiano.
👉 Una coppia nata quasi per caso
👉 Un progetto tecnico tutto da scoprire
👉 Obiettivi importanti già nel mirino
In questa puntata raccontiamo la storia, le prospettive e le ambizioni di un binomio che sulla carta promette spettacolo e risultati.
🔥 Il ritorno di una delle giocatrici più talentuose del movimento
🔥 L’ascesa di una protagonista sempre più incisiva
🔥 Una stagione tutta da vivere
#BeachVolley #FrancescaMichieletto #JessicaBelliero #BeachZone #VolleyItalia #BeachVolleyItalia #SerieA1 #SportItaliano #Volleyball #BeachLife #RoadToOlympics #CoppieBeach #EstateSportiva #Volley