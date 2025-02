Equitazione: la Germania vince la prima tappa della Nations Cup 2025 di dressage

La prima tappa della FEI Nations Cup 2025 di dressage – disputatasi a Wellington, negli Stati Uniti – ha visto la fortissima Germania imporsi nello scenario americano.

Il team teutonico, formato da Evelyn Eger (Tabledance 3), Felicitas Hendricks (Drombusch OLD), Lars Ligus (Santiago) e da Michael Klimke, che in sella al suo Harmony’s Fado è stato in Florida sia concorrente sia Chef d’Equipe, ha messo insieme complessivamente uno score di 207.022 punti.

Alle loro spalle i padroni di casa degli USA, secondi a 201.565, e la Svezia, terza con 190.761 punti; in un podio che di fatto ha ripetuto nazioni e posizioni dell’evento disputatosi nel 2024.

“Sono molto orgoglioso – ha commentato Klimke al sito della FEI -. Negli ultimi cinque anni qui abbiamo sempre vinto e il fatto di essere sempre stato a capo della squadra mi fa davvero piacere“. Poi sul suo rendimento personale insieme al cavallo: “Oggi il mio cavallo non era al meglio della forma (solo 63.435%, punteggio scartato), ma sono stato molto fortunato ad avere tre ottimi compagni di squadra”.

Germania in testa alla classifica generale della manifestazione: 10 punti in graduatoria, 8 per gli USA e 7 per la Svezia. Prossimo appuntamento in programma, il 3 maggio a Compiegne in Francia.