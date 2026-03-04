Protagonista di questa nuova puntata di Ginnasticomania è Elisa Iorio, vice-campionessa olimpica con l’Italia nella finale a squadre alle Olimpiadi di Parigi 2024 e autrice di una straordinaria impresa nella World Cup di ginnastica artistica a Cottbus.

La ginnasta azzurra ha conquistato la medaglia d’oro alle parallele, battendo niente meno che la campionessa olimpica in carica Kaylia Nemour. Un successo ancora più significativo perché arrivato dopo un lungo periodo di stop dovuto a un infortunio.

In occasione della prima tappa della Serie A di ginnastica artistica a Modena, Chiara Sani ha incontrato Elisa Iorio per una chiacchierata esclusiva: dalle emozioni di questa incredibile vittoria al significato di salire sul gradino più alto del podio contro un’avversaria che ha sempre ammirato.

Ma non è tutto! In questa puntata scopriamo anche:

✨ qual è lo sport invernale preferito di Elisa Iorio

✨ quale campione delle Olimpiadi di Milano Cortina l’ha colpita di più

✨ curiosità e retroscena sulla sua carriera nella ginnastica artistica

🎥 Guarda l’intervista completa e scopri il lato più autentico di una delle protagoniste della ginnastica italiana.

