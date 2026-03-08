Elena Curtoni aggancia Ninna Quario: la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo

Elena Curtoni ha vinto il superG della Val di Fassa e ha così conquistato il suo quarto successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: sale il contatore delle affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante per la talentuosa valtellinese, che è tornata a imporsi a tre anni di distanza dall’ultima volta, superando un momento molto difficile dal punto di vista fisico e riemergendo con grande caparbietà ai livelli che le competono.

La 35enne è salita sul gradino più alto del podio in quattro occasioni, equamente distribuite tra superG (2) e discesa libera (2), agganciando così Maria Rosa Quario (la mamma di Federica Brignone) nella classifica delle italiane più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Al comando svetta Federica Brignone con 37 sigilli, ampiamente in vantaggio nei confronti di Sofia Goggia (28), poi a seguire si trovano Deborah Compagnoni (16) e Isole Kostner (15).

La fuoriclasse valdostana ha dettato legge in 17 giganti, 13 superG, 5 combinate, 2 discese libere e può fare affidamento su un vantaggio di nove affermazioni nei confronti della fuoriclasse bergamasca. Entrambe le atlete sono in attività e il duello può durare ancora per qualche stagione: la Campionessa Olimpica di superG e gigante a Milano Cortina 2026 riuscirà a prevalere o assisteremo alla rimonta della Campionessa Olimpica di discesa a PyeongChang 2018?

A livello assoluto, considerando dunque anche il settore maschile, campeggia Alberto Tomba con 50 affermazioni. In attività anche Marta Bassino, che con sette vittorie è sesta alle spalle di Karen Putzer (8) e davanti a Denise Karbon (6). Di seguito la classifica delle italiane capaci di vincere almeno una gara nella Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANE VINCENTI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

37. Federica Brignone (17 GS, 13 SG, 5 AC, 2 DH)

28. Sofia Goggia (19 DH, 9 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

7. Marta Bassino (6 GS, 1 DH)

6. Denise Karbon (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

4. Elena Curtoni (2 DH, 2 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Laura Pirovano (2 DH)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Nicol Delago (1 DH)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)