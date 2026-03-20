Dove vedere in tv Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming

Domenica 22 marzo (ore 15.00) si giocherà Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. All’Allianz Clou andrà in scena il secondo atto della serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica alla finale): si tornerà in campo dopo la vittoria schiacciante firmata dalle meneghine, che hanno espugnato il Pala BigMat di Firenze con un perentorio 3-0 in gara-1 e hanno immediatamente sovvertito il fattore campo.

Il confronto nel capoluogo lombardo avrà un peso specifico nella rincorsa verso il tricolore: le ragazze di coach Stefano Lavarini riusciranno a issarsi sul 2-0 e a mettere le rivali con le spalle al muro, oppure le Campionesse del Mondo sapranno pareggiare i conti e riprendere in mano il favore del campo? Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato e vibrante tra la seconda e la terza forza della regular season di Serie A1.

A guidare Milano saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio. A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno soprattutto l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, la centrale Linda Nwakalor.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Scandicci, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-SCANDICCI, GARA-2 SEMIFINALE SCUDETTO

Domenica 22 marzo

Ore 15.00 Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.